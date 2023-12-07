ВСУ на Авдеевском направлении ударили по группе оккупантов 2 7.12.2023, 19:24

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Ликвидированы восемь россиян.

Силы обороны Украины обнаружили группу россиян на Авдеевском направлении и с помощью миномета ударили по ней. Восемь оккупантов удалось ликвидировать.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

«Операторы ССО продолжают выполнять боевые задачи на Авдеевском направлении и препятствовать попыткам оккупационных войск окружить город», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночное время воины 8-го полка с помощью коптера с тепловизионным видением зафиксировали попытку противника завести подкрепление на передовые позиции.

«По врагу был оперативно нанесен сокрушительный удар. В результате профессиональных действий операторов ССО восемь оккупантов уничтожены, еще один получил ранения», - добавили военные.

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