В Минске продается квартира с самым зимним видом 7.12.2023, 19:32

Ее окна выходят прямо на горнолыжную трассу.

В Курасовщине есть несколько панельных девятиэтажек, с верхних этажей которых открывается самый зимний вид в Минске — прямо на горнолыжный спуск в «Солнечной долине». Квартиру именно с таким видом недавно выставили на продажу, пишет Realt.by.

На возвышенности у берега водохранилища Лошица в 70-х построили пять одинаковых панельных девятиэтажек. Поскольку это была комплексная советская застройка, то смотрятся они и сегодня как единый ансамбль.

А недавно в одном из этих домов на продажу выставили квартиру, в которой понимаешь задумку советских архитекторов. Ведь из ее окон открывается шикарный вид и зимой, и летом. Летом — на водохранилище, зимой — прямо на горнолыжный спуск «Солнечной долины».

Квартира находится на девятом этаже дома по Брестской, 80. Вот он на карте:

Площадь квартиры — 55,1 квадратного метра. У нее вот такая планировка:

Внутри — обычный нетронутый советский ремонт. Вот так выглядят две жилые комнаты:

Казалось бы, все просто. Но с лоджии открывается тот самый классный вид.

В кухне тоже все по-советски, но и вид зато тот же.

А в теплую пору года окрестности дома выглядят вот так:

За квартиру просят 67,5 тысячи долларов (1225 долларов за метр).

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