Парламент Дании запретил публичное сожжение Корана, Библии и Торы 7.12.2023, 19:54

Такие деяния станут уголовными и будут наказываться лишением свободы сроком до двух лет.

Парламент Дании принял закон, запрещающий публичное сожжение священных писаний, в том числе Корана, Библии или Торы. Новую законодательную норму в четверг, 7 декабря, после четырехчасовых дебатов поддержали в третьем чтении 94 депутата фолькетинга, против были 77 парламентариев. Закон запрещает «ненадлежащее обращение» с текстами религиозного содержания, поэтому публичные сожжения Корана, неоднократно вызывавшие массовые протесты в мусульманском мире, теперь будут считаться уголовным преступлением.

Кроме того, новая норма запрещает осквернять, топтать ногами, рвать, разрезать и прокалывать тексты религиозного содержания. За нарушения может быть назначено наказание до двух лет лишения свободы.

Таким образом власти Дании отреагировали на массовые протесты в мусульманских странах в последние месяцы, которые в некоторых случаях привели к обострению двусторонних отношений. До настоящего времени принцип свободы выражения мнения рассматривался в Дании столь всеобъемлющим образом, что не запрещал сожжения Корана и аналогичных действий.

Министр юстиции Дании Петер Хуммельгорд назвал случаи сожжения Корана «издевательскими актами, которые наносят ущерб безопасности датчан как за границей, так и внутри страны». При этом речь идет о более цивилизованных способах выражения мнений, а не о запрете властей думать или говорить о чем-либо, добавил он.

По данным полиции, с 21 июля по 24 октября в Дании совершены 483 акта сожжения книг и флагов. Аналогичные акции с сожжением Корана происходили в Швеции. Эти действия вызвали протесты в арабском мире. После очередного сожжения Корана в Дании сотни демонстрантов вышли на улицы Багдада и собрались у посольства Дании в Ираке. Силовики разогнали собравшихся из водометов. Гуманитарная организация помощи беженцам Dansk Flygtningehjælp подверглась вооруженному нападению в Ираке.

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