В Белыничах дети устроили пожар в местном общежитии 7.12.2023, 20:01

Сильно пострадала 11-летняя девочка.

В Белыничах баловавшиеся в фойе общежития подростки подожгли детские коляски. В результате сильно обгорела 11-летняя девочка и взрослый мужчина, который пытался ее спасти. Об этом со ссылкой на представителя СК сообщает агентство «Минск-Новости».

Вечером 22 ноября в общежитии в Белыничах загорелось фойе. В результате случившегося серьезно пострадала 11-летняя девочка (она получила более 70% ожогов тела) и 45-летний мужчина (25% ожогов). Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, предотвратив его катастрофические последствия, ведь в интернате проживало более ста человек.

Правоохранители по записям камер видеонаблюдения восстановили картину произошедшего и по горячим следам установили виновников случившегося. Выяснилось, что в фойе общежития двое 12-летних и 13-летний школьники подожгли детскую коляску.

«Дети зашли в общежитие погреться. Сначала они сидели на кафельном полу, после на ступеньках и играли в мобильные телефоны. Потом решили поразвлечься: принялись усаживаться в детские автокресла и коляски, которые стояли в фойе. Взрослые сделали несколько замечаний ребятам, но слова не возымели действия. Школьники сказали, что ждут друга и продолжили дурачиться. У одного из них, 12-летнего парнишки, в руках оказалась зажигалка», — пишет агентство.

Уже после случившегося мальчик пояснил следователю, что решил поджечь торчавшую из козырька коляски сухую веточку. Та загорелась, он испугался и попытался сбить появившийся огонь. После инцидента с коляской дети быстро покинули общежитие.

Синтетический материал вспыхнул за доли секунды. Пламя перекинулось на другие коляски, сработала пожарная сигнализация. В этот момент в одной из комнат находилась 11-летняя девочка — она выбежала в коридор и, по предварительной информации, из-за сильного задымления дезориентировалась в обстановке. Девочка, оступившись, упала, стала плакать и звать на помощь. На крики ребенка прибежал сосед, однако подростка в густом дыму найти не смог и сам потерял сознание. Прибывший на место происшествия пожарный расчет потушил огонь в фойе и вынес их двоих на воздух.

Спустя две недели после случившегося состояние девочки все также оценивается как крайне тяжелое. Мужчина переведен из реанимации в ожоговое отделение больницы.

Установлено, что поджог совершил 12-летний подросток. Не прошло и месяца, как его сняли с учета в ИДН, где он уже состоял за мелкое хищение и хулиганство. Мальчик растет без матери. Отец находится в постоянных разъездах — работает дальнобойщиком. Воспитанием ребенка занимается сожительница отца. Администрация школы характеризует учащегося неудовлетворительно, у него низкая успеваемость.

Следственный комитет проводит по данному факту проверку.

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