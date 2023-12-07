Падение мировых цен на нефть опустило стоимость Urals ниже потолка 7.12.2023, 20:23

Рынок помог санкциям.

Цена нефти Brent упала до самого низкого уровня с конца июня. Усилия стран ОПЕК+ по сокращению притока нефти на мировой рынок не дают результата: котировки снижаются с конца сентября, когда баррель Brent стоил $96,55, причем падение длится, с одним исключением, семь недель подряд.

Общий пессимизм на нефтяном рынке способствовал тому, что цена российского сорта Urals опустилась ниже установленного странами «Большой семерки» и ЕС потолка в $60 за баррель.

Цена Brent по итогам торгов в среду составила $74,3. А нефть Urals в тот же день в балтийском порту Приморск продавалась по $56,15, в Новороссийске — по $56,55, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media. Котировками Argus пользуется и «семерка» для контроля потолка, и Министерство финансов России.

Мировая экономика тормозит, сдерживаемая высокими процентными ставками, которые центробанки подняли для борьбы с инфляцией. Надежды на ускорение роста крупнейшего мирового потребителя нефти, Китая, не оправдались: его экономика отягощена кризисом на рынке недвижимости, с которым связано около четверти ВВП, огромными долгами, ужесточением контроля над рыночным сектором со стороны властей.

Неделю назад страны ОПЕК+ после несколько раз откладывавшегося заседания решили, что Саудовская Аравия продлит сокращение среднесуточной добычи на 1 млн баррелей до конца I квартала 2024 г. Россия же, которая ранее ограничила экспорт нефти на 300 000 баррелей, увеличит сокращение до 500 000. Не помогло: Brent после этого подешевела почти на 10%.

Важный вклад в подрыв российского и саудовского бюджетов внесли американские нефтяники. Добыча в США в сентябре достигла рекордных 13,2 млн баррелей в сутки, сообщило на прошлой неделе Управление энергетической информации. Боб Макналли, президент Rapidan Energy Group, назвал увеличение предложения со стороны США «самым большим сюрпризом из всех сюрпризов». По данным Международного энергетического агентства, США в этом году обеспечивают 80% роста нефтедобычи в мире.

С падением мировых цен рухнула и цена Urals, которую американские чиновники, отвечающие за соблюдение санкций, в последнее время пытались опустить административными мерами. Они стали наказывать тех, кто нарушает потолок и покупает российскую нефть дороже $60 за баррель. С октября США ввели санкции уже против восьми таких танкеров.

Эти шаги способствовали снижению цены Urals по отдельным сделкам к уровню потолка. Теперь Argus зафиксировало первое с июля падение ниже него. По информации агентства, также вырос дисконт к Brent.

Кроме того, увеличился разрыв между ценой, фиксируемой при отгрузке нефти в России, и ценой в порту доставки. Из-за этой разницы при экспорте в Индию в нынешнем году исчезло около $11 млрд, посчитал Bloomberg. Деньги оседают в карманах посредников и транспортных компаний, зачастую никому не известных. Кому они достаются в итоге, непонятно.

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