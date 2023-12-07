В Полоцком районе мужчина избил гаишника 9 7.12.2023, 20:37

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Гаишник пожаловался на физическую боль и порванную рубашку.

Прокуратура Витебской области направила суд уголовное дело в отношении жителя Полоцка, которому инкриминировано сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что обвиняемый ночью 5 августа 2023 года ехал на авто в Полоцком районе и был остановлен сотрудником ГАИ. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, поэтому инспектор пригласил его в служебный автомобиль.

«В ответ на законные требования мужчина активно препятствовал этому: причинил правоохранителю побои и физическую боль, разорвал форменную рубашку», — проинформировали в прокуратуре.

Следователи предъявили водителю обвинение по ч. 2 ст. 363 УК. Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.

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