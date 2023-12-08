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В Беларуси запретили продавать три российские «омывайки»

  • 8.12.2023, 1:00
В Беларуси запретили продавать три российские «омывайки»

Они опасны для здоровья.

В Беларуси запретили продавать три наименования небезопасных стеклоомывающих жидкостей, сообщили в Минздраве.

Постановлениями главного санитарного врача введен запрет на ввоз и обращение в Беларуси следующих низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей:

CLEAR VIEW -30 от фирмы «Граль» (Россия);

SNOW TRACK -30 от «ТЕХ-ЛАЙН» (Россия);

ARCTIC FROST -30 от «Авалон» (Россия).

Санэпидемслужба вместе с импортерами и госорганами принимает «меры по недопущению обращения указанной продукции, в том числе по ее возврату либо утилизации».

«Минздрав убедительно просит: учитывайте указанную информацию при покупке стеклоомывающей жидкости для своего автомобиля», — говорится в сообщении министерства.

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