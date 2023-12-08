В Беларуси запретили продавать три российские «омывайки»
- 8.12.2023, 1:00
Они опасны для здоровья.
В Беларуси запретили продавать три наименования небезопасных стеклоомывающих жидкостей, сообщили в Минздраве.
Постановлениями главного санитарного врача введен запрет на ввоз и обращение в Беларуси следующих низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей:
CLEAR VIEW -30 от фирмы «Граль» (Россия);
SNOW TRACK -30 от «ТЕХ-ЛАЙН» (Россия);
ARCTIC FROST -30 от «Авалон» (Россия).
Санэпидемслужба вместе с импортерами и госорганами принимает «меры по недопущению обращения указанной продукции, в том числе по ее возврату либо утилизации».
«Минздрав убедительно просит: учитывайте указанную информацию при покупке стеклоомывающей жидкости для своего автомобиля», — говорится в сообщении министерства.