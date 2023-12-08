В Литве раскрыли подробности 12-го пакета санкций против РФ 8.12.2023, 2:32

Подробности.

Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций против РФ должен предусмотреть для предприятий из ЕС ответственность за перемещение своих товаров. А также для некоторых — контроль финансовых потоков за пределами блока.

Об этом заявила вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене, сообщает LRT.

Она подчеркнул, что очередной пакет санкций будет иметь «более серьезные проблемы для бизнеса».

«Двенадцатый пакет санкций на самом деле будет иметь более серьезные последствия для бизнеса, несмотря на то, что санкции направлены против России. Появится обязанность усилить ответственность во всей цепочке торговли», — сказала она.

Она уточнила, что в договорах должны быть прописаны требования, согласно которым покупатель обязуется не продавать и не экспортировать в Россию санкционный товар, а также требовать определенные гарантии.

По ее словам, 12-й пакет санкций против РФ ограничит услуги в сфере высоких и информационных технологий, а также ограничения в лазерной отрасли.

15 ноября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель и Европейская комиссия представили странам-членам ЕС предложения по 12-му пакету санкций против страны-агрессора РФ. Документ предлагает ввести санкции против еще 120 физических и юридических лиц. В предложении также говорится о новых запретах на импорт и экспорт РФ, борьбу с обходом санкций ЕС и большее ограничение ценового потолка на нефть.

Агентство Bloomberg сообщало, что Европейский Союз в рамках 12-го пакета санкций против России предложил запретить экспорт станков и деталей машин, которые Россия использует для изготовления оружия против Украины.

Также Bloomberg сообщало, что 12-й пакет санкций ударит по торговле с Россией примерно на 5,3 миллиарда долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».