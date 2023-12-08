В Светлогорске вновь задержали бывших сотрудников информационной компании «Ранак» 8.12.2023, 3:44

Сам «Ранак» был ликвидирован несколько месяцев назад.

В Светлогорске 7 декабря прошла очередная волна задержаний и допросов бывших сотрудников медиакомпании «Ранак», сообщили правозащитники. Сам «Ранак» был ликвидирован несколько месяцев назад.

«Бывшего главреда Юлию Довлетову после допроса в местном отделе Следственного комитета увезли в ИВС Жлобина. Она — подозреваемая в некоем уголовном деле явно политической окраски», — написал в Facebook экс-сотрудник издания Андрей Липский.

По его данным, Людмила Анденко также задержана и отправлена в ИВС. Нет связи и с директором Еленой Щербин.

«Моим родным звонили из милиции с требованиями предоставить доступ в мою квартиру в Светлогорске. Иначе „будем вскрывать с МЧС“. Вот такие дела сегодня творятся в синеокой…» — отметил Липский.

По информации правозащитников, двух женщин задержали в рамках уголовного дела по ст. 361−1 УК (Содействие экстремистской деятельности). Сейчас они в ИВС Жлобина.

Напомним, в августе сообщалось о задержании редактора информационной компании «Ранак» Юлии Довлетовой. До этого восьмерых сотрудников медиа задерживали 9 июня, а потом судили за «распространение экстремистских материалов» — им дали «сутки» и штрафы.

По информации правозащитников, тогда причиной стало освещение аварии на целлюлозно-картонном комбинате в Светлогорске, которая произошла 7 июня. «Гомельская Весна» утверждает, что инициатором была Марина Граюшева — начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлогорского райисполкома. Она якобы спросила у сотрудников телеканала: «Вы с нами или нет?», на что получила ответ: «Мы впереди вас».

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