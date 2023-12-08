ГУР: Россия готовит ряд фейков против руководства Украины, чтобы сорвать поддержку партнеров 8.12.2023, 4:52

Что известно.

Украинская разведка предупреждает, что Россия готовит информационную кампанию против руководства Украины, чтобы сорвать дальнейшую поддержку стран Запада.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что оккупанты готовят к реализации ряд дезинформационных материалов против руководства страны.

«Именно сейчас важный период, когда ряд ключевых партнеров должны принимать важные решения по продолжению поддержки Украины как безопасной, так и финансово-экономической», — сказал Юсов.

Юсов уточнил, что цель этой кампании как внутри страны, так и наружу — ослабить проукраинскую коалицию и сорвать продолжение дальнейшей поддержки.

«Там ничего нового не предусмотрено. Они будут направлены против представителей украинской власти, которые сейчас задействованы в переговорном процессе по усилению проукраинской коалиции и продолжению

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