ГУР: Россия готовит ряд фейков против руководства Украины, чтобы сорвать поддержку партнеров
- 8.12.2023, 4:52
Что известно.
Украинская разведка предупреждает, что Россия готовит информационную кампанию против руководства Украины, чтобы сорвать дальнейшую поддержку стран Запада.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что оккупанты готовят к реализации ряд дезинформационных материалов против руководства страны.
«Именно сейчас важный период, когда ряд ключевых партнеров должны принимать важные решения по продолжению поддержки Украины как безопасной, так и финансово-экономической», — сказал Юсов.
Юсов уточнил, что цель этой кампании как внутри страны, так и наружу — ослабить проукраинскую коалицию и сорвать продолжение дальнейшей поддержки.
«Там ничего нового не предусмотрено. Они будут направлены против представителей украинской власти, которые сейчас задействованы в переговорном процессе по усилению проукраинской коалиции и продолжению