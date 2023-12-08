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ГУР: Россия готовит ряд фейков против руководства Украины, чтобы сорвать поддержку партнеров

  • 8.12.2023, 4:52
ГУР: Россия готовит ряд фейков против руководства Украины, чтобы сорвать поддержку партнеров

Что известно.

Украинская разведка предупреждает, что Россия готовит информационную кампанию против руководства Украины, чтобы сорвать дальнейшую поддержку стран Запада.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что оккупанты готовят к реализации ряд дезинформационных материалов против руководства страны.

«Именно сейчас важный период, когда ряд ключевых партнеров должны принимать важные решения по продолжению поддержки Украины как безопасной, так и финансово-экономической», — сказал Юсов.

Юсов уточнил, что цель этой кампании как внутри страны, так и наружу — ослабить проукраинскую коалицию и сорвать продолжение дальнейшей поддержки.

«Там ничего нового не предусмотрено. Они будут направлены против представителей украинской власти, которые сейчас задействованы в переговорном процессе по усилению проукраинской коалиции и продолжению

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