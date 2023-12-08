Гиркин заявил, что может повторить судьбу Пригожина 5 8.12.2023, 8:26

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Диверсант уверен, что его «амнистируют» точно так же, как и «повара Путина».

Находящийся в СИЗО «экс-министр обороны» самопровозглашенной «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что опасается повторить судьбу разбившегося при крушении самолета экс-лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом он сообщил в интервью изданию Baza.

«Мой арест случился через месяц после мятежа Пригожина. Больше всего я опасаюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня «амнистируют» так же, как и Повара», — написал Гиркин, добавив, что поводом для его ареста стала «растущая внешняя и внутренняя нестабильность России» и «ощущение властью непрочности своего положения».

Гиркин добавил, что не считает, что «устранение» Пригожина было санкционировано «непосредственно верховной действующей властью», но и в озвученную Владимиром Путиным версию «самопроизвольной гибели» он тоже не верит.

С июля текущего года Гиркин находится в СИЗО по обвинению в призывах к экстремизму из-за публикаций в его телеграм-канале. В случае приговора к реальному сроку лишения свободы, согласно российскому законодательству, он не сможет участвовать в выборах. Ранее Гиркин был заочно приговорен к пожизненному заключению судом в Гааге за участие в атаке на рейс MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, в результате которой погибли 298 человек.

В ноябре Гиркин объявил о своем участии в выборах президента. Сопредседатель движения в его поддержку Олег Нельзин зачитал открытое письмо Гиркина из СИЗО во время собрания. В блоге Гиркина появился пост, подтверждающий его решение участвовать в выборах, с призывом подготовить президентскую кампанию. Он призвал «все русские патриотические силы, общественные и политические организации» поддержать его, отметив, что это «шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы».

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