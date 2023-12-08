В секторе Газа погиб сын израильского министра, ранее возглавлявшего Генштаб ЦАХАЛ 8.12.2023, 8:32

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Он был резервистом Армии обороны Израиля.

В боях с террористами ХАМАС в секторе Газы погиб сын бывшего начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля и нынешнего министра в правительстве Гади Айзенкота Галь Айзенкот. Он был резервистом ЦАХАЛ.

Об этом в четверг, 7 декабря, сообщило издание ВВС.

Галь Айзенкот служил военным парамедиком в 699-м батальоне 551-й резервной бригады специального назначения.

Как отмечается, 25-летний военный израильской армии погиб в результате взрыва в одном из тоннелей в лагере беженцев Джабалия на севере Газы.

Министр узнал о гибели сына во время посещения южного командования израильских войск. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью Галя Айзенкота.

Гади Айзенкот возглавлял Генштаб в 2015-2019 годах. Депутат Кнессета от оппозиции, он вошел в состав военного кабинета в правительстве национального единства, созданном после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Также сообщается, что в бою на юге сектора Газа погиб старшина резерва Йонатан Давид Дейч, боец 6623-го разведбатальона 55-й десантной бригады «Ход а-Ханит».

Общее число погибших израильских военных с начала наземной операции в Газе в конце октября превысило 80. О количестве убитых террористов ХАМАС не сообщается.

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