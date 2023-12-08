Песков в шоке
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 8.12.2023, 9:50
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Зрители уже запаслись «Кока-колой» и попкорном.
Мы помним весьма своеобразное определение оружейных успехов в ходе «спецоперации», которое давал пресс-секретарь Дмитрий Песков. То есть, мысль была в том, что чем больше у Украины западного оружия тем, следовательно, успешнее выполняется одна из объявленных целей спецоперации.
Но вот сегодня удивительная новость. Оказывается, Соединенные Штаты научились создавать гибридные системы, в которых, условно говоря, «советское» оружие успешно совмещается с «западным».
Речь идет о системе ПВО FrankenSAM. Она позволяет совмещать современные ракеты класса «земля-воздух» с советскими пусковыми установками и радарами. Есть два варианта: один сочетает советскую пусковую установку «Бук» и американские ракеты Sea Sparrow, другой - советские радары и американские ракеты Sidewinder.
Сами понимаете, с военно-технической точи зрения, это завершению «спецоперации» на условиях Путина не способствует.
Но, хотелось бы послушать Пескова о такого рода гибридных системах. Ваш ход, Дмитрий Сергеевич. Как говорится, зрители уже запаслись «Кока-колой» и попкорном.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»