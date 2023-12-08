Ученые наконец-то рассказали, как сварить по-настоящему вкусный кофе 8.12.2023, 9:53

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Химики расставили все точки над «i».

Группа химиков из Университета Орегона, возглавляемая Кристофером Хендоном, выявила необычный метод для улучшения вкусовых характеристик кофе.

Исследование, опубликованное в журнале Matter, рассказывает о воздействии статического электричества, генерируемого в процессе помола кофейных зерен, на конечный продукт.

Увлеченные идеей повысить концентрацию вкуса, исследователи измерили статическое электричество, вырабатываемое разными видами кофейных зерен. Оказалось, что меньше статического электричества генерируется при использовании более влажных зерен и более крупного помола. Светлая обжарка, которая обычно более влажная, дает больше положительного заряда.

Исследователи также экспериментировали с добавлением небольшого количества воды в процессе помола. Этот подход улучшал консистенцию эспрессо, увеличивал время экстракции и придавал напитку более насыщенный вкус.

Хендон отметил, что это особенно актуально для эспрессо, а для других методов заваривания, таких как френч-пресс, преимущества не так очевидны.

Эти открытия не только предлагают новые способы приготовления кофе, но и обещают снизить расходы на производство, повышая концентрацию вкуса для той же массы сухого кофе.

Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы понять, какие факторы влияют на сенсорные характеристики вкуса кофе.

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