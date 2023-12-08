Как безопасно вывезти большие суммы денег из Беларуси? 10 8.12.2023, 10:07

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Есть четыре пути.

Представим себе семью белорусов, которая собралась перебраться за границу и продала квартиру. Как переправить деньги? Есть четыре пути – и каждый имеет свои риски, пишет «Белсат».

Путь № 1. Перевезти через границу, задекларировав

Теоретически, белорусы имеют право перевозить через границу какие угодно суммы денег. Есть только одно ограничение: при суммах свыше $10 000 в эквиваленте (по курсу на день перехода границы) деньги нужно декларировать. На этом этапе могут возникнуть проблемы.

Декларировать деньги – значит, сообщать о них государству, которому сейчас «не до законов».

Бывший политзаключенный, близкий политзаключенному или любой, на кого система уже обращала внимание, находится в зоне риска.

Силовики могут «не поверить», что человек получил деньги от продажи квартиры, и сказать, что он их «получил за экстремистскую деятельность».

Если же незадекларированные деньги найдут, то конфискуют все свыше $10 000 и наложат штраф.

Конфисковать деньги могут даже том случае, если сделать на границе несколько неправильных шагов в поиске консультаций.

Путь № 2. Перевести через банк или платежные системы

Большинство банков Беларуси все еще работает с наиболее популярными картами Visa и MasterCard, все еще переводит деньги на зарубежные счета, в том числе через систему SWIFT. Проблема не только в том, что за это возьмут комиссию в 1-2% или даже больше (особенно если сумму в белорусских рублях нужно конвертировать в иностранную валюту).

Переводы в условиях санкций еще и опасны, так как могут не пройти. Иностранный банк может вдруг решить, что работать с белорусским банком опасно по какой-либо причине. Или даже если белорусский банк не под санкциями, банк-корреспондент может оказаться подсанкционным. Деньги могут вернуть за вычетом комиссии, а могут и просто заморозить.

Кроме того, если в Беларуси положить на счет большую сумму, у властей может возникнуть вопрос о происхождении денег.

Путь № 3. Найти брокера

Эта система не новая. Она возникла в Иране, когда страну в начале 1980-х отключили от SWIFT. Она сама настраивается: если у тебя нет физической возможности вывезти большое количество денег, система брокеров возникает спонтанно.

Но с брокерами проблема в том, что им нужно доверять: если отдавать деньги в Беларуси, нужно иметь уверенность, что за границей деньги вернут. К тому же, брокеры могут брать большие проценты за свои услуги, так как такая нелицензированная деятельность рискованна.

Путь № 4. Перевести в криптовалюту и назад

Деньги можно переводить в обход банков и любых границ, если конвертировать их в криптовалюту, и в Беларуси за такие переводы не нужно платить налоги за действия с криптовалютой по крайней мере до 2025 года. Незаконно разве что расплачиваться криптовалютами за товары и услуги.

Но с этим есть две проблемы. Первая – курсы криптовалют абсолютно непредсказуемы, могут зависеть от многих факторов, в том числе от твитов Илона Маска, подскочить в невыгодную сторону в очень короткое время.

Вторая – деньги нужно как-то конвертировать затем в криптовалюту обратно. За это могут брать чувствительные комиссии.

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