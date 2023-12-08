Российские пропагандисты устроили грандиозную истерику после ликвидации Кивы 2 8.12.2023, 10:16

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В Кремле озвучили главный вопрос.

После смерти предателя Украины Ильи Кивы кремлевские пропагандисты начали рассказывать, что якобы главное в этой ситуации не кто умер, а где это случилось. Мол, коллаборант был застрелен на территории России, поэтому сразу возникает вопрос, как работает агентура.

Все предатели Украины находятся под угрозой после ликвидации Кивы. Об этом «24 Каналу» рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что все они законные цели для Украины.

Как на убийство Кивы отреагировали в России

Бывший народный депутат Украины Олег Царев, также перешедший на сторону страны-агрессора, назвал убийство Кивы ударом по России. Этими словами он только подтвердил страх всех украинских предателей.

По словам Яковенко, в условиях войны такие люди, как Кива, подлежат уничтожению и являются абсолютно законными целями. Последний пост Кивы о том, что он советует Владимиру Зеленскому покончить с собой – это мелкая пакость, но в целом все его выступления носили антиукраинский характер.

«Что касается реакции на его смерть, то я заметил, что никто из его сообщников, которые вместе с ним генерировали ненависть к Украине, не сказали о Киве ни одного доброго слова», – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Еще до убийства его поливали грязью на российском телевидении, в частности, на канале пропагандиста Владимира Соловьева против Кивы велась целая информационная кампания. После смерти уже ничего плохого не говорят, но особого соболезнования тоже никто не выразил. Если говорить об официальных структурах, то реакция была только от представителя одной партии.

По мнению Яковенко, всем другим предателям также нужно готовиться, особенно тем, кто не просто сбежал и спрятался, а тем, которые активно выступают на российских телеканалах, продолжают вредить Украине и участвовать в информационной войне против нее.

«Предателей никто не любит и не ценит. Но на эту ситуацию также повлияла личность Кивы. Он был настолько гротескной, отвратительной фигурой, что сочувствие к нему мало кто испытывает, а его героизацию даже трудно представить», – отметил Яковенко.

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