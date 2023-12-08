Эксперт озвучил интересные подробности ликвидации Кивы, которые не попали в СМИ 4 8.12.2023, 8:23

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Политолог сделал интригующее заявление о «списке СБУ».

Почти сразу после того, как стало известно об убийстве Ильи Кивы в Подмосковье, свою версию случившегося озвучил украинский политолог, боец ВСУ Кирилл Сазонов. И уже на следующий день он поделился подробностями случившегося в своем Telegram-канале.

Свою публикацию украинский политолог начал довольно интригующе: «Наверное, все уже отпраздновали новость о предателе Илье Киве, но я вижу по комментариях, что не все понимают значение и не все интересные моменты попадают в СМИ, именно поэтому я решил добавить несколько деталей. Первая: не надо считать, что операция была простой и предатель без охраны гулял по темным улицам. Кива работал на кремлевскую пропаганду и находился под охраной российских спецслужб, хотя это его не спасло».

После этого Кирилл Сазонов рассказал о случившемся еще более подробно: «Второе: Кива же не первый, да? СБУ работает в этом направлении системно. В тот же день, что и Кива, в Луганске был ликвидирован военный преступник, так называемый «депутат» «ЛНР» Олег Попов. А до этого сколько уже таких преступников «слушают Кобзона»?»

«И третье, самое интересное: уже идут интересные разговоры о существовании условно длинного «списка Малюка», главы СБУ. В этот список входят люди, которые совершили военные преступления и призывали к геноциду украинцев. СБУ «достает» людей со «списка Малюка», где бы они не были и как бы не прятались. Как мы видим, «достают» их умело. У нас есть основания гордиться работой наших спецслужб. Кто там следующий по списку?» - резюмировал доброволец ВСУ.

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