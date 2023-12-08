В Беларуси на торги выставили необычный транспорт из «дружественной» страны 2 8.12.2023, 10:37

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Странный лот продают на аукционе.

В Гомеле на аукцион площадки «БелЮрОбеспечение» выставили вагон пассажирского поезда. Владельцем значится казахстанская фирма — транспорт у нее арестовали за долги.

Аукцион состоится 19 декабря. Начальная цена продажи необычного лота — 437 тысяч рублей.

Построен вагон был в 1988 году. В 2021-м он прошел капитальный ремонт на «Гомельском вагоностроительном заводе». Годен к использованию до февраля 2032 года.

Казахстанская компания Vagon Service Almaty, у которой арестовали имущество, занимается комплексным обслуживанием по продаже, аренде и ремонту вагонов.

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