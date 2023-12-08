Взрывы над Киевом: Россия впервые за 80 дней запустила ракеты с Ту-95 по Украине 8.12.2023, 10:42

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Обломками повреждены дома.

Утром пятницы, 8 декабря, в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы со стороны РФ. Враг впервые за почти 80 дней поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые совершили пуски крылатых ракет.

Силы ПВО сбили все летевшие на Киев российские ракеты на подлете к столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации (КГВА).

Как отметил Попко, после продолжительной паузы в 79 дней враг возобновил удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Предварительно около 10 бомбардировщиков выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс, Саратовской области.

«Воздушная тревога в столице продолжалась почти 2 часа. Но ни одна вражеская цель не достигла города. Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете к столице», - написал он.

По его словам, информация о жертвах и разрушениях отсутствует.

Ситуация в Киевской области

Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, сегодня утром враг атаковал область ракетами,

«В регионе активно работали силы ПВО. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. По оперативной информации, пострадавших нет», - написал он.

По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей по состоянию на 8.45 уже есть информация о повреждении частных домов в нескольких общинах области.

«В домах выбиты окна, частичные разрушения стен. Аварийные службы уже работают. Более подробная информация по повреждениям - позже», - добавил он.

Ночной удар 8 декабря

Напомним, под утро 8 декабря в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о запуске крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В Киеве и Киевской области были слышны взрывы. Сообщалось о работе систем ПВО. В последний раз Россия запускала ракеты из бомбардировщиков 21 сентября.

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