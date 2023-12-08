За что в Польше можно получить штраф зимой: белорусам на заметку 2 8.12.2023, 10:47

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Иллюстрационное фото: svaboda.org

Изучили ПДД Польши.

Начало зимы во многих регионах Польши выдалось морозным, а это может привести к неприятным сюрпризам для автолюбителей. MOST изучил польские ПДД и рассказал, за какие зимние нарушения можно получить штраф в Польше. Все имена изменены в целях безопасности.

«Возле жилого дома нельзя прогревать машину дольше одной минуты»

Первое, за что можно поплатиться — прогрев автомобиля вблизи жилого дома. По мнению Владимира, в этом ключевое отличие в правилах в Польше и Беларуси.

— Инспектор дорожной полиции разъяснил мне, что возле жилого дома нельзя прогревать машину дольше одной минуты. Но если я не прогрею машину, изнутри будет не оттаявшее стекло. А с неочищенным стеклом тоже ехать нельзя — оштрафуют. Получается, если не очистил машину от снега, прежде чем завести её, то в любом случае грозит штраф. Ещё нужно помнить, что снега на машине не должно быть столько, чтобы при движении он слетал и мешал другим, — говорит Владимир.

«Если номера засыпаны снегом — штраф»

Алексей обращает внимание, что в Польше могут оштрафовать, если регистрационные номера засыпаны снегом.

— В Беларуси я мог себе позволить очистить всю машину, а номера оставить в полузаснеженном состоянии. Во время движения снег тает, и номера через минут 10-15 уже без осадков. А в Польше если у меня вдруг будут засыпаны номера, то я могу попасть на штраф. Не знаю, правда, насколько штрафовать за это — распространённая практика в Польше.

Дистанция — это половина скорости

Екатерину шокирует, как регламентирована дистанция безопасности. Правило не зависит от сезона, но особенно актуально при сложных метеоусловиях.

— В минской автошколе меня учили, что нужно соблюдать такую дистанцию, которая позволит избежать столкновения в случае экстренного торможения попутных транспортных средств. А по польскому ПДД нужно соблюдать такую дистанцию между машинами, которая будет не меньше скорости, разделённой на два. То есть, к примеру, если я еду по автобану 120 км/ч, то должна соблюдать хотя бы 60-метровую дистанцию. Но как мне, неопытному водителю, её рассчитывать, если я должна следить в целом за дорожной ситуацией, за пассажирами и за тем, что происходит в салоне? Для меня это пока что проблематично.

За что можно получить штраф в Польше зимой

1. Начали очищать автомобиль после того, как завели его — штраф 300 злотых.

2. Если машина заведена и оставлена для прогрева — штраф 50 злотых.

3. Если оставили на автомобиле снежную шапку или обледенелые окна, которые ограничивают поле зрения водителя, и выехали на дорогу общего пользования — штраф до 3 тыс. злотых.

4. Если не очищены или загрязнены регистрационные номера — штраф 500 злотых и 8 штрафных баллов.

5. Если не очистили фары — штраф 300 злотых и 8 штрафных баллов.

6, Если применили задние противотуманные фары при достаточной видимости — штраф 100 злотых.

7. Ecли нe включили фары днём — штраф 100 злотых, a если вечером — 200 злотых.

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