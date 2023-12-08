СМИ: В биографии охранника Кивы обнаружили интересную деталь

СМИ: В биографии охранника Кивы обнаружили интересную деталь2
- 8.12.2023, 10:48
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Его подозревают в причастности к ликвидации.
Как стало известно российскому телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ», всю ночь после убийства украинского беглого политика и предателя Ильи Кивы следователи допрашивали его подругу Татьяну и его телохранителя Юрия.
Последний ранее служил в ВСУ. После допросов их оставили под охраной, больше напоминающей заточение. Обоих подозревают в причастности к покушению.
Самое интересное, что Кива везде представлял Юрия, как сотрудника ФСБ РФ, который его охраняет и «опекает». Юрий всегда был с оружием (пистолет).