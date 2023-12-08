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СМИ: В биографии охранника Кивы обнаружили интересную деталь

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  • 8.12.2023, 10:48
  • 4,654
СМИ: В биографии охранника Кивы обнаружили интересную деталь

Его подозревают в причастности к ликвидации.

Как стало известно российскому телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ», всю ночь после убийства украинского беглого политика и предателя Ильи Кивы следователи допрашивали его подругу Татьяну и его телохранителя Юрия.

Последний ранее служил в ВСУ. После допросов их оставили под охраной, больше напоминающей заточение. Обоих подозревают в причастности к покушению.

Самое интересное, что Кива везде представлял Юрия, как сотрудника ФСБ РФ, который его охраняет и «опекает». Юрий всегда был с оружием (пистолет).

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