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Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос воспитателя детсада из Полоцка

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  • 8.12.2023, 10:56
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Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос воспитателя детсада из Полоцка

Вопрос был про деревню.

Во второй игре зимней серии «Что? Где? Когда?», показанной на российском телеканале, команда Максима Поташева обыграла телезрителей с преимуществом – 6:3.

Однако среди трех телезрителей, которые в этот вечер смогли обыграть знатоков, была и воспитательница детского сада из Полоцка Марина Воробей. Ее вопрос прозвучал в третьем раунде:

«Деревня, в которую всю свою сознательную жизнь прожил Хуан Юн-Фу, постепенно пришла в упадок. Все разъехались, и в 2009 году он остался один. Было принято решение снести деревеньку, чтобы на ее месте построить красивый жилой комплекс. Однако, 85-летний Хуан наотрез отказался переезжать и от отчаяния и одиночества вспомнил то, чем любил заниматься в детстве. Деревня преобразилась, и год спустя стала достопримечательностью Тайваня. У нас за кулисами находятся предметы, без которых Хуан Юн-Фу не смог бы отстоять свою деревню. Что у нас за кулисами?»

Капитан выбрал версию Анастасии Шутовой: «Опустевшая деревня не производила никакого впечатления. Он как бы её заселил силуэтами, куклами людей. Предположим, в детстве он любил вырезать какие-то фигуры из бумаги. И там бумага и ножницы».

Оказалось, что за кулисами были баночки с красками. Ведущий озвучил правильный ответ: «Хуан Юн-Фу взял кисти и краски и стал разрисовывать дома. И сегодня эту деревню регулярно посещают туристы».

За правильный ответ телезрительница получила денежный приз.

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