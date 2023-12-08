Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос воспитателя детсада из Полоцка 1 8.12.2023, 10:56

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Вопрос был про деревню.

Во второй игре зимней серии «Что? Где? Когда?», показанной на российском телеканале, команда Максима Поташева обыграла телезрителей с преимуществом – 6:3.

Однако среди трех телезрителей, которые в этот вечер смогли обыграть знатоков, была и воспитательница детского сада из Полоцка Марина Воробей. Ее вопрос прозвучал в третьем раунде:

«Деревня, в которую всю свою сознательную жизнь прожил Хуан Юн-Фу, постепенно пришла в упадок. Все разъехались, и в 2009 году он остался один. Было принято решение снести деревеньку, чтобы на ее месте построить красивый жилой комплекс. Однако, 85-летний Хуан наотрез отказался переезжать и от отчаяния и одиночества вспомнил то, чем любил заниматься в детстве. Деревня преобразилась, и год спустя стала достопримечательностью Тайваня. У нас за кулисами находятся предметы, без которых Хуан Юн-Фу не смог бы отстоять свою деревню. Что у нас за кулисами?»

Капитан выбрал версию Анастасии Шутовой: «Опустевшая деревня не производила никакого впечатления. Он как бы её заселил силуэтами, куклами людей. Предположим, в детстве он любил вырезать какие-то фигуры из бумаги. И там бумага и ножницы».

Оказалось, что за кулисами были баночки с красками. Ведущий озвучил правильный ответ: «Хуан Юн-Фу взял кисти и краски и стал разрисовывать дома. И сегодня эту деревню регулярно посещают туристы».

За правильный ответ телезрительница получила денежный приз.

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