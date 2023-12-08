Хотят ли русские войны? 1 8.12.2023, 10:57

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А их и спрашивать не будут.

Война длится без малого два года. Конца и края ей не видать, несмотря на то, что глашатаи всех каналов вещали, мол «возьмем Украину под контроль максимум за месяц». Но этого не случилось в силу различных причин. И совершенно закономерно стал вопрос о мобилизации. Это решение в народе было непопулярным, ведь оно не совсем вяжется с маленькой победоносной «спецоперацией», которую обещали ранее. Поэтому решили объявить мобилизацию частичной. Нехватка личного состава группировки ВС РФ в Украине достигла настолько катастрофических масштабов, что с 21 сентября 2022 года было призвано 318 тысяч военнообязанных. К слову, эта цифра примерно соответствует данным Генерального штаба ВСУ о российских потерях и ненамного больше той, которую дают иностранные разведки по убитым и раненым россиянам. Отечественное Минобороны предусмотрительно засекретило потери.

Частичная мобилизация проблему не решила. И не могла решить, ведь основу российского контингента в начале «СВО» составляли подготовленные контрактники. А их заменили на неподготовленных мобилизованных. Это привело к тому, что необходимо объявлять новую мобилизацию. Решение о новой мобилизации будет еще более сложным, поскольку придется объяснить куда делись 300 тысяч человек, призванных ранее. Да и президентские выборы на носу.

Однако не стоит забывать, что указ о частичной мобилизации никто не отменял. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков конечно утверждает, что она отменена. Но это всего лишь слова. Нужен приказ главы государства об окончании мобилизации, которого как раз таки нет. В Министерстве обороны РФ в ответ на запрос депутата Псковского областного собрания Артура Гайдука заявили, что указ о частичной мобилизации не отменен в интересах мобилизованных.

«В случае признания указа (о завершении мобилизации) утратившим силу до окончания специальной военной операции граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей буду лишены дополнительных специальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством РФ и высшими должностными лицами субъектов РФ. Статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», – говорится в документе.

Существование проблемы признают и в Госдуме. Не так давно член комитета по обороне Виктор Соболев призвал увеличить срок военной службы до двух лет. Также можно отменить отсрочки и бронь от мобилизации для ряда категорий. Но это может консолидировать целые группы населения и спровоцировать протесты. Хотя для жителей Дагестана хватило обычной мобилизации, чтоб высказать свое несогласие. А это то, что власти сейчас нужно меньше всего.

Поэтому в Кремле решили пойти другими путями. Так, 1 декабря президент подписал указ об увеличении численности Вооруженных Сил России на 170 тысяч человек. Еще одним «ноу-хау» стало намерение Министерства обороны внести изменения в «Положение о военно-врачебной экспертизе».

Инициатива МО мягко говоря настораживает. Изменения в документ будут внесены «с учетом опыта военной операции». Если перевести с чиновничьего языка на человеческий, то это означает уменьшение количества заболеваний, дающих право на отсрочку. Пригодны теперь будут даже те, кому хватит здоровья просидеть в окопе не больше месяца. Непригодными будут наверно только люди с очень тяжелыми заболеваниями. Но это не точно.

Таким образом, власти всеми возможными способами пытаются увеличить число призывников, не произнося при этом то самое страшное слово «мобилизация». Это слово может стать настоящим триггером для российского общества. Ведь сколько потери не засекречивай, количество свежих могил на кладбищах по всей стране скрыть не удастся.

По данным лондонского Международного института стратегических исследований, мобилизационный ресурс РФ оценивается в 1,5–2 млн человек оперативного резерва (опыт воинской службы за последние пять лет). Общее число военнообязанных составляет около 30 млн человек. И нет ни малейшего сомнения, что если эта замаскированная мобилизация провалится, то будут призваны все. И оставшийся оперативный резерв, и смертельно больные, и все, кто до сегодняшнего дня имел отсрочку или бронь… Законные основания для этого власти обеспечат. Главное — без крупных поражений дотянуть до выборов президента, которые назначены на 17 марта 2024 года. А потом еще 6 лет впереди.

Вероника Ольхова planeta.press

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