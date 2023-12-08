«Купили квартиру и два года вытираем со стен конденсат» 8.12.2023, 11:13

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Владельцы в шоке от жилья в «Новой Боровой» в Минске.

В редакцию «Онлайнера» обратился житель минской «Новой Боровой» Михаил (имя изменено по просьбе героя), который проживает в квартале «Северное сияние». Заплатив за «квадрат» приличную сумму, мужчина второй год пытается решить проблему с вентиляцией с помощью застройщика, но результата пока нет.

— Мы купили эту «евродвушку» два года назад, весной, — рассказывает Михаил. — Уже чуть позже от соседей услышали, что в квартирах есть вопросы к вентиляции, многие жаловались на эффект «обратной тяги». Тогда застройщик обнадежил тем, что с появлением дверей в помещениях все нормализуется. Пришла зима, и вопросы к вентиляции появились уже у меня. В ноябре обнаружил, что в туалете на стенах образуется конденсат, а температура воздуха в санузле опустилась до +13℃. Поскольку вентшахта граничит с детской, в комнате ребенка тоже чувствуется холод от стены. Я с прошлого года стучусь с этой проблемой в клиентский центр «А-100 Комфорт», но никто до сих пор ее не решил.

По словам Михаила, вопросы к вентиляции остаются у всех жильцов в доме, кто имеет в квартире два санузла.

— Конденсат замечен только у нас, скорее всего, потому что мы живем на последнем, 4-м этаже. У других соседей по подъезду просто холодно в туалете или наблюдается «обратная тяга». Это при условии, что на улице еще не сильный мороз. Представляете, что будет при –20℃?! — возмущается мужчина.

За ответом журналисты обратились к застройщику «А-100 Девелопмент». В компании пояснили, что причина бед в квартирах по ул. Яковлева, 6, в недостаточном притоке воздуха.

— Но я всегда держу окна на микропроветривании, — уточняет хозяин квартиры в «Новой Боровой». — При этом у меня влажные стены в санузле, а столбик термометра зимой в туалете не поднимается выше 19℃, при норме в 21℃. Температура стены в вентшахте вообще 10,5℃.

К слову, под достаточным притоком воздуха «А-100 Девелопмент» подразумевает открытие всех окон на микропроветривание даже в минусовую температуру на постоянной основе. По словам Михаила, при этом в памятках, которые выдавались вместе с ключами при заселении, написано, что окна необходимо открывать 3 раза в день с продолжительностью проветривания от 3 до 5 минут при температуре от 5℃ и ниже. Выходит, застройщик сам себе противоречит?

Ниже официальный комментарий от «А-100 Девелопмент»:

— С данным вопросом клиенты обратились к нам еще в прошлом году. Мы в свою очередь провели полное обследование системы, и результат показал, что при наличии притока воздуха, который должен присутствовать постоянно для нормальной работы системы вентиляции в квартирах, подобных вопросов не возникает.

Дополнительно в декабре 2022 года мы обратились в проектную организацию по вопросу модернизации системы вентиляции дома по улице Яковлева, 6, учитывая ее условия эксплуатации. В соответствии с рекомендациями, уже в январе 2023 года мы выполнили комплекс мероприятий по ее модернизации.

Хотим отметить, что приток воздуха в систему вентиляции осуществляется собственниками жилых помещений через открытие окон на микропроветривание. Мы проводим информирование наших жителей об этом. Кроме того, в этих же квартирах в параллельные вентиляционные стояки врезаны и кухонные вытяжки (что категорически запрещено делать действующим законодательством), мощность которых значительно превышает пропускную способность окон на микропроветривании. Это способствует опрокидыванию тяги параллельного вентиляционного стояка.

В этом же доме есть квартиры, в которых система вентиляции работает исправно благодаря корректной эксплуатации жилых помещений собственниками.

Для нас важен комфорт наших жителей, поэтому со своей стороны мы предложили еще одну дополнительную опцию — установку клапанов микропроветривания в оконных конструкциях, которые обеспечат поступление воздуха в помещения без открывания окон. На данный момент мы согласовываем сроки установки с правлением квартала, — пояснил застройщик.

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