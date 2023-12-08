Китай использует слабость Путина Ксения Кириллова, «Крым Реалии»

8.12.2023, 11:14

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Пекин никогда не станет помогать Москве в ущерб собственным интересам.

Пекин отказался инвестировать в строительство трубопровода «Сила Сибири-2». По сообщению китайских СМИ, там предлагают России полностью оплатить многомиллиардный счет за его создание, пишет Jamestown Foundation. При этом Китай требует дальнейших серьезных скидок на российский газ.

Данный проект крайне важен для Кремля, который рассчитывает возместить с его помощью хотя бы часть потерь, понесенных в связи с уходом «Газпрома» с европейского рынка. При этом экономисты отмечают, что сама идея такого возмещения абсолютно экономически нерентабельна. По их словам, газ, идущий сейчас по трубопроводу «Сила Сибири-1», уже продается Китаю едва ли не вдвое дешевле, чем странам ЕС и Турции. Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин отмечает, что у Пекина нет особой заинтересованности в строительстве «Силы Сибири-2», поскольку он объективно не нуждается в таком количестве газа.

При этом, по его словам, плановая мощность нового газопровода – 50 млрд кубометров, тогда как на Запад «Газпром» экспортировал в среднем 155 млрд кубов. Более того, с учетом скидок отправка газа в Китай не оправдывает даже операционных издержек по его добыче и прокачке. Тем не менее Кремль вынужден будет строить второй газопровод, не в силах иначе обеспечить поставки газа по уже существующим договорам, поскольку месторождений, питающих «Силу Сибири-1», для этого недостаточно.

Подобная ситуация не должна вызывать удивления. Еще весной прошлого года эксперты отмечали, что Китай поддерживает Москву только в той части, которая выгодна ему, к примеру, использует российские антизападные нарративы в собственной пропаганде. Однако он никогда не станет помогать Москве в ущерб собственным интересам. Профессор китаистики в Гейдельбергском университете Марина Рудяк полагает, что китайское правительство вполне может бояться того, что Россия выиграет войну, поскольку тогда может усилиться влияние Москвы в Центральной Азии.

При этом Китай действительно оказывал практическую помощь Москве в тех проектах, которые были персонально важны для Владимира Путина – к примеру, с 2015 года активно делился опытом в части организации цензуры и цифрового контроля в Интернете. Однако это совершенно не мешает Китаю успешно конкурировать с Москвой за сферы влияния в Центральной Азии и других областях.

Проблема Москвы заключается в изначально неадекватных ожиданиях от взаимодействия с «восточными партнерами», будь то Китай или другие страны «не-западного» мира. Владимир Путин лично не раз заявлял, что объединение стран БРИКС станет своего рода движением «против гегемонии и политики неоколониализма Запада». Однако входящие в организацию государства не собираются разрывать отношений с западными странами, и пытаются выжать максимальную выгоду, балансируя между «Востоком и Западом».

Еще одной нереалистичной надеждой Кремля стали мечты о создании единой валюты стран БРИКС, что существенно облегчило бы Москве возможность обходить санкции. Разговоры о такой валюте появились в российской прессе еще в конце прошлого года. В середине лета центральные российские СМИ прогнозировали, что данная валюта будет создана уже в августе, и отмечали, что воплощение этой идеи «близко, как никогда ранее». Прокремлевские эксперты рассказывали, что новая валюта придет на смену «токсичному и неудобному» доллару и будет использоваться для межгосударственных платежей и расчетов. Наиболее оптимистичные из них рассуждали, что доллар может не справиться с брошенным ему вызовом.

Однако после августовского саммита БРИКС российские чиновники вынуждены были признать, что их партнеры по объединению не собираются создавать никакой единой валюты в ближайшем будущем. Об этом официально заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. В тот же день министр финансов ЮАР Энох Годонгвана сообщил, что вопрос создания единой валюты БРИКС никогда не обсуждался даже на неформальных встречах.

Китай и созданные вокруг него объединения – не единственная причина разочарований Москвы. Похожая ситуация складывается у России с Ираном. Еще в начале 2022 года Россия открыла кредит на 1,4 млрд долларов для строительства в Иране тепловой электростанции «Сирик», задолженность по которому Иран не погасил до сих пор. В июле 2022 российская компания «Газпром» и Иранская национальная нефтяная корпорация подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, результатом которого стала разработка проектов, оцениваемых в 40 млрд долларов. Они включают в себя разработку газовых месторождений Киш и Северный Парс, а также участие российской стороны в эксплуатации месторождения Южный Парс.

Независимые аналитики еще в прошлом году отмечали, что Москве не стоит рассчитывать на помощь Ирана в модернизации неразвитой инфраструктуры при строительстве коридора «Север-Юг», который должен соединить Россию через Каспий и Иран с Персидским заливом и Индийским океаном. Кроме этого, новый коридор не способен заменить традиционные логистические маршруты, которые Россия использовала до войны. Это очень напоминает ситуацию с «Силой Сибири-2».

Очевидно, что России приходится поставлять стратегически важные ресурсы относительно «дружественным» странам на крайне невыгодных для себя условиях в обмен на незначительные проявления политической поддержки и помощь в компенсации действия санкций. В долгосрочной перспективе подобная политика не способна принести ничего, кроме убытков.

Ксения Кириллова, «Крым Реалии»

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