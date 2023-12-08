Российская авиация разваливается прямо в воздухе 8.12.2023, 11:47

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Десятый самолет российской авиакомпании поломался в полете с начала декабря.

Российская гражданская авиация начала массово сыпаться на исходе второго года санкций. За первые восемь дней декабря десять бортов столкнулись с поломками во время полета, пишет The Moscow Times.

Последний случай произошел 8 декабря с самолетом Boeing-737 авиакомпании S7, который выполнял рейс Новосибирск — Москва. Ему пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту вылета после того, как при наборе высоты из обоих двигателей полетели искры, пишет телеграм-канал Shot. Никто из пассажиров не пострадал.

Причиной инцидента мог стать помпаж — нарушение в работе двигателя самолета, при котором воздух в компрессоре срывается с прямого движения и начинает создавать завихрения между лопастями силового агрегата.

То же самое произошло накануне, 7 декабря, с грузовым самолетом «Ту-204м», который следовал из Улан-Удэ в Чжанчжоу. У него также полетели искры из двигателей через несколько минут после взлета. Пилоты сбросили топливо и совершили успешную посадку в аэропорту Байкал. Никто не пострадал.

За день до этого, 6 декабря, возгорание произошло на борту Boeing-777 «Аэрофлота», который должен был совершить рейс Москва — Камчатка. Один из пассажиров заметил задымление в районе пассажирского кресла. В самой авиакомпании опровергли задымление, но признали, что заменили борт из-за запаха плавленой пластмассы.

Во вторник, 5 декабря, у самолета Ан-12 отказал в полете триммер руля управления. Пилоты произвели экстренную посадку в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре. Никто из восьми человек, находившихся на борту, не пострадал.

Также 5 декабря аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево совершил самолет из Казани. У него отказало управление системой стабилизации. На борту находились 188 человек.

2 декабря Airbus А321 «Аэрофлота», летевший из Санкт-Петербурга в Москву, запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Решение об экстренном приземлении было принято из-за отказа левого двигателя. Никто из 162 пассажиров не пострадал.

В этот же день в тюменском аэропорту «Рощино» по технической причине совершил посадку на запасной аэродром самолет Superjet 100 авиакомпании «Ямал», следовавший из Ноябрьска в Уфу. На борту находился 71 человек, не считая экипажа.

1 декабря вышли из строя сразу три самолета. Airbus A321 «Аэрофлота», летевший из Калининграда в Москву, был вынужден приземлиться в петербургском аэропорту Пулково из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов.

Утром того же дня в МЧС сообщили, что другой самолет «Аэрофлота» — Boeing 737 с 408 пассажирами на борту, выполнявший рейс из Москвы, — совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. Решение было принято из-за срабатывания индикации о падении давления на одном из шести колес стойки шасси.

Наконец, в Новосибирске у самолета «ИрАэро» с 78 пассажирами на борту отказали автопилот и закрылки после вылета из аэропорта Толмачево. По данным Shot, борт Superjet 100, который должен был направиться в Талакан, сделал более девяти кругов в зоне ожидания перед тем как благополучно приземлиться. Никто не пострадал.

С весны 2022 года, когда против российской авиации были введены санкции США и ЕС, авиакомпании требуют от персонала не вносить дефекты техники в бортовые журналы (TLB), в результате чего самолеты часто летают неисправными, писал «Проект». По словам бывшего пилота авиакомпании Nordwind, многие перевозчики стали летать, полагаясь на «русское авось».

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