Окончательный развал СССР 4 Станислав Кучера

8.12.2023, 12:28

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В итоге у России остается единственный союзник.

Азербайджан и Армения опубликовали совместное заявление. В нем говорится о взаимном освобождении части пленных и заключенных и о намерении «предпринять ощутимые шаги по укреплению взаимного доверия».

Похоже, Армения готова на все, лишь бы получить шанс уйти из лап России как можно скорее. Руководство страны не участвовало в саммите ОДКБ в Минске в конце ноября и не панирует участвовать в предстоящем заседании ОДКБ в Москве.

Окончательный развал СССР в виде ухода из орбиты РФ «осколков» СНГ мы наблюдаем именно сейчас: Украина, Армения, Грузия, Азербайджан, Литва, Латвия, Эстония – пророссийскими уже никак не назовешь. Кто-то из них настроен крайне враждебно, кто-то сдержанно, но очевидно, что их исторические, культурные, ментальные пути с Россией окончательно разошлись. Они выбрали другой путь с вектором «от».

Страны Центральной Азии используют политику невмешательства, но при этом в конкретных случаях ведут себя довольно однозначно: в Казахстане недавно на 6 лет и 8 месяцев осудили наемника ЧВК «Вагнер» с формулировкой: «Обвиняемый принял участие в боевых действиях, направленных на подрыв конституционного строя и нарушение территориальной целостности Украины».

Все страны ЦА подчеркивают, что придероживаются позиции территориальной неприкосновенности. А это значит, что никакой поддержки в военных вопросах Москве ждать не приходится. В итоге у России остается единственный союзник на постсоветском пространстве – Беларусь. Остальные будут либо отгораживаться и вооружаться, либо мило улыбаться и вооружаться.

Никогда еще СНГ, недонаследник горячо любимого Путиным СССР, не был таким разрушенным и разобщенным, как сегодня.

Станислав Кучера, Telegram

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