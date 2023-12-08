Монету с лицом Иисуса случайно нашли в Норвегии 8.12.2023, 12:33

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Возможно, она принадлежала королю Харальду III.

Используя металлодетектор, житель Норвегии обнаружил 1000-летнюю золотую монету с изображением Иисуса Христа во время исследования гор в Вестре-Слидре, муниципалитете на юге Норвегии, пишет «Хайтек».

Археологи считают, что монету отчеканили где-то между 977 и 1025 годами. Они сделали этот вывод, потому что заметили три пунктирные линии, которые окружают границу монеты. Такой элемент дизайна обычно использовался в течение этого периода времени.

На артефакте также нашло две надписи. Первая, написанная на латыни, гласит: «Иисус Христос, Царь царствующих», а вторая, на греческом — «Василий и Константин, императоры римлян».

На первой стороне изображен Иисус, на второй — Василий II и Константин VII, два брата, правившие Византийской империей.

Изображения Василия II и Константина VII, двух братьев, правивших Византийской империей.

Однако исследователи не знают, как монета оказалась на склоне горы. Ученые предположили, что он, возможно, принадлежал Харальду Хардраде, также известному как Харальд III, который правил Норвегией с 1045 по 1066 год. До того, как стать королем, Харальд III был охранником византийского императора. По данным Miami Herald, охранники обычно получали разрешение «делить имущество императора после смерти».

Археологи планируют вернуться на склон горы в 2024 году для проведения дальнейших раскопок.

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