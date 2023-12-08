закрыть
8 декабря 2023, пятница, 13:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Офицер СБУ назвал фамилии тех, кто станет следующим после Кивы

3
  • 8.12.2023, 12:41
  • 4,852
Офицер СБУ назвал фамилии тех, кто станет следующим после Кивы

У украинских спецслужб есть приоритетные цели.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак прокомментировал ликвидацию нардепа-предателя Ильи Кивы в Подмосковье.

Он отметил, что для украинских спецслужб есть и другие цели.

Он назвал ряд имен пособников Кремля и предателей Украины, которых могут ликвидировать в дальнейшем.

«Это исключительно мое предположение... Сивкович (вице-премьер, ответственный за силовой блок в правительстве Николая Азарова, бывший заместитель секретаря СНБО – ред.) может быть, бывший глава МВД Захарченко может быть, бывший глава СБУ Якименко тоже может быть и там тра-та-та понеслось, то есть в зависимости от их участия. Вот, например, Сивкович, он принимал активное участие в полномасштабном вторжении... Он координировал деятельность бывшего начальника крымского управления СБУ», - рассказал экс-сотрудник СБУ в эфире телемарафона.

6 декабря стало известно, что в Подмосковье нашли мертвым нардепа-предателя Илью Киву. Его убили двумя выстрелами - в грудь и голову. Первым выстрелом его ранили, вторым добили.

По одной из версий, навести киллера на след Кивы могла его сожительница, но это не подтверждено.

Позже в сети появилась информация, что ликвидированный Кива рассматривался в роли потенциального так называемого «губернатора» оккупированной части Херсонской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский