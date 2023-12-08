Медведев заявил о прямом столкновении РФ и НАТО 3 8.12.2023, 12:53

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Замглавы российского Совбеза бредит третьей мировой войной.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь заявил, что угроза столкновения России с НАТО и начала третьей мировой войны не была столь реальна с момента Карибского кризиса 1962 года.

Об этом он написал в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

«Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую», - утверждает Медведев.

Желание президента США Байдена помочь украинцам противостоять агрессии России он назвал «шантажом», чтобы «любой ценой продолжить бизнес на войне».

При этом Медведев считает, что администрация Байдена получит от американских законотворцев деньги на поддержку Украины - «не сейчас, так в новом году».

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