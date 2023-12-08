В Беларуси изменились правила постановки детей в СОП 8.12.2023, 12:58

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Например, если родители не работают больше трех месяцев.

В Беларуси изменились показатели, применяемые при признании детей находящимися в социально опасном положении. Сделано это постановлением правительства, которое было накануне опубликовано на Национальном правовом портале, отмечает «Зеркало».

Одно из самых важных нововведений — теперь ребенка могут признать находящимся в социально опасном положении, если оба родителя или единственный родитель более трех месяцев не работают или не получают иного законного дохода.

Так же поступят и если они неправильно расходуют пенсии, пособия и иные выплаты на детей, а также социальную помощь, из-за чего не удовлетворяют основные жизненные потребности детей: у них нет еды, одежды, места для отдыха, занятий и игр.

Еще одним основанием постановки ребенка в СОП станет то, что родители или родитель совершили правонарушение или преступление в состоянии наркотического опьянения, а также если они уклоняются от диспансерного наблюдения при наличии у них хронического или затяжного психического расстройства либо если у них есть синдром зависимости от алкоголя или наркотических средств.

В пункт, где говорится об установлении фактов жестокого обращения родителей с ребенком, физического или психологического насилия по отношению к нему.

Ранее могли поставить в СОП, если родители не контролируют поведение ребенка старше 14 лет, из-за чего он был привлечен к административной или уголовной ответственности. В новой редакции возраст ребенка не важен, а основанием может послужить факт совершения им правонарушения и начатая в отношении него индивидуальная профилактическая работа.

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