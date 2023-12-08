Британия ввела санкции против лукашенковских судей и прокуроров 8.12.2023, 13:13

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В список добавлены 17 человек.

Великобритания объявила о расширении санкций в отношении белорусских функционеров. В санкционный список добавлены 17 человек. Это представители судов, в том числе Верховного суда, работники прокуратуры и Следственного комитета.

Под ограничения британского правительства попали:

Роман Бизюк,

Светлана Бондаренко,

Николай Доля,

Сергей Епихов,

Сергей Гиргель,

Татьяна Гракун,

Александр Король,

Михаил Ковалев,

Сергей Хрипач,

Антон Коляго,

Валентина Кулик,

Игорь Любовицкий,

Денис Микушев,

Петр Орлов,

Вячеслав Тулейко,

Марина Запасник,

Валентина Зинкевич.

Санкции введены за репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции и подрыв демократии и законности в стране.

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