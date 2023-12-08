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В Беларуси всем работникам с 2024 года гарантируют оплачиваемый выходной

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  • 8.12.2023, 13:24
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В Беларуси всем работникам с 2024 года гарантируют оплачиваемый выходной

Как его получить?

С 1 января вступает в силу обновленный Трудовой кодекс. Нас ждет много новшеств, одно из них — гарантия выходного для диспансеризации, который будет оплачиваться. «Онлайнер» рассказал, как это будет работать.

Количество дней, на которое можно получить освобождение для походов по врачам, зависит от возраста работника, напоминает Минтруда.

- До 40 лет положен один выходной для диспансеризации раз в три года.

- После 40 лет сходить к врачам с сохранением зарплаты можно каждый год, для этого выделяется один день.

- Пенсионеры и те, кому осталось 5 лет и меньше до пенсии, могут получить два дня один раз в год.

Чтобы получить выходной, работнику надо написать заявление. Конкретный день согласовывается с нанимателем.

Отказать работнику в выходном для диспансеризации нельзя, но наниматель может потребовать документы, что сотрудник был именно в поликлинике, а не просто взял выходной и остался дома.

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