Песков рассказал, как Путина «упрашивают» пойти в президенты 2 8.12.2023, 13:26

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При этом пресс-секретарь Кремля не смог привести конкретных примеров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина просто «упрашивают» снова пойти в президенты. По его словам, такие обращения поступают в ходе подготовки «Прямой линии» с Путиным.

«Поразительно много, из всех регионов, из самых разных возрастных категорий, в систематизации мы видим разные возраста, когда люди сами об этом хотят сообщать. Очень много людей призывают Путина баллотироваться и продолжать работу на посту главы государства, заявляя о своей полной поддержке. Это, действительно, бросается в глаза», – сказал он, передает ТАСС.

Песков не назвал общее количество просьб, однако, по его словам, перед пресс-конференцией и прямой линией, которые пройдут 14 декабря, в Кремле уже получили более 600 тыс. вопросов и обращений.

Напомним, Владимир Путин официально еще не объявлял о намерении идти на новый срок. Ранее он говорил, что объявит о своем решение после официального назначения выборов. Вчера Совет Федерации назначил их на 17 марта. Как постановил сегодня ЦИК, голосование будет трехдневным: с 15 по 17 марта, а досрочно можно будет голосовать с 25 февраля.

Соратники российского политика Алексея Навального, находящегося в заключении, уже объявили о стратегии на предстоящие выборы. Они призывают голосовать за любого кандидата, кроме Владимира Путина, но главным считают использовать предвыборную кампанию для агитации против него.

В 2021 году в России обновили Конституцию, в результате чего произошло обнуление сроков Путина на посту президента. Он получил возможность занимать его еще дважды.

Парламентская ассамблея Совета Европы в этом году приняла резолюцию, в которой призвала государства, входящие в Совет Европы, не признавать легитимность президентства Владимира Путина после окончания его текущей каденции.

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