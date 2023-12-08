ЕС нашел альтернативу полному эмбарго на газ из России 2 8.12.2023, 14:14

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Раскрыты детали нового плана.

Страны-члены Европейского Союза (ЕС) могут получить полномочия останавливать импорт газа из России и Беларуси. Если инициатива сработает, любое государство Евросоюза сможет в одностороннем порядке запрещать российским и белорусским компаниям доступ к трубопроводам и LNG-терминалам.

В Брюсселе уже был представлен соответствующий юридический проект, сообщает Financial Times (FT). По словам высокопоставленного чиновника, это предложение может стать основой для досрочного разрыва контрактов энергетических компаний ЕС с российскими поставщиками без уплаты огромных компенсаций.

Согласно документу, государствам-членам ЕС будет разрешено «частично или, если это оправдано, полностью ограничить» доступ к инфраструктуре для газовых операторов из России и Беларуси, «если это необходимо для защиты их основных интересов безопасности». Окончательный вариант законопроекта еще должен быть одобрен Европарламентом и всеми государствами-членами ЕС.

Издание отмечает, что ЕС заметно уменьшил свою зависимость от российских энергоресурсов. Однако российский газ все еще имеет десятую долю в общем объеме поставок газа в Евросоюз.

«Несколько государств-членов, включая Австрию и Венгрию, по-прежнему сильно зависят от российских поставок. Европейская комиссия хочет подтолкнуть государства-члены к прекращению оставшегося импорта газа (из РФ и Беларуси. – Ред.). Некоторые государства-члены, включая Польшу и страны Балтии, требуют более жестких действий в отношении Москвы», – говорится в материале.

То есть, по сути, Еврокомиссия (ЕК) придумала альтернативу прямому эмбарго на импорт российского газа. Такая позиция могла бы вызвать сопротивление ряда стран. Новый же вариант призван стимулировать к отказу от топлива из РФ хотя бы те страны, у которых уже есть другие варианты поставок.

В ЕК надеются, что ЕС полностью откажется от газа из РФ в 2027 году. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон уже неоднократно призывала правительства стран ЕС занять более жесткую позицию, т.к. они «должны сократить экспорт российского LNG, чтобы полностью отказаться от него».

Главная проблема на данный момент заключается в том, что Бельгия и Испания в 2023 году стали крупнейшими импортерами российского сжиженного газа (после Китая). Нидерланды запретили новые контракты на перевалку российского LNG, но Бельгия, Испания и Франция продолжают импорт и реэкспорт российского газа, аргументируя это тем, что их компаниям трудно выйти из существующих контрактов. В случае принятия новых правил этот аргумент станет несостоятельным.

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