В детских поликлиниках Беларуси проблемы с вакцинами от кори
- 8.12.2023, 14:31
В Минздраве попытались оправдаться.
Беларусь якобы закупила партию бельгийской вакцины для профилактики кори — ее хватит на полгода, сообщает Минздрав. Так в ведомстве прокомментировали информацию о том, что в некоторых детских поликлиниках Беларуси отмечаются проблемы с вакцинами от кори.
В Беларуси для профилактики кори доступны два лекпрепарата: вакцина (корь, краснуха и паротит) Serum Institute of India (Индия), вакцина Вектор ГНЦ ВБ (Россия).
«Минздрав закупил партию вакцины Приорикс GlaxoSmithKleine (Бельгия) — она уже ввезена и рассчитана на полгода. Вакцин хватит для всех, кому необходима вакцинация. Сейчас лекарственное средство проходит контроль качества. В течение двух недель ожидается ее поставка в организации здравоохранения», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в некоторых детских поликлиниках Минска нельзя привиться от кори. По данным Минздрава, за этот год зарегистрировано 140 случаев заражения корью. А с ноября наблюдается подъем заболеваемости — уже зарегистрировано более 90 случаев.