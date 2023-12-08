В Гродно должникам по коммуналке отключают канализацию 8.12.2023, 15:28

Придуман новый метод борьбы с должниками.

Новые методы борьбы с должниками за коммунальные услуги используют в Гродно, сообщает местный телеканал.

Гродненцу, который 32 месяца не оплачивал коммунальные услуги, заблокировали водоотведение канализации. По стояку опустили заглушку, которая блокирует водоотведение лишь в конкретной квартире. Слив воды не будет работать ни в туалете, ни в ванне, ни на кухне.

За мужчиной числится задолженность по коммуналке в 3900 рублей и пеня в 23 тысячи рублей.

«Если оплатит человек свой долг, то будет все возвращено. Будет обратно снята заглушка, и все вернем на свои места», — говорит первый заместитель директора УЖРЭП Октябрьского района Гродно Евгений Кичко.

Коммунальщики говорят, что на этого гродненца подали заявление в суд «о понуждении к отчуждению жилого помещения». Но если мужчина заплатит долг, до суда дело не дойдет.

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