В Гродно должникам по коммуналке отключают канализацию
- 8.12.2023, 15:28
Придуман новый метод борьбы с должниками.
Новые методы борьбы с должниками за коммунальные услуги используют в Гродно, сообщает местный телеканал.
Гродненцу, который 32 месяца не оплачивал коммунальные услуги, заблокировали водоотведение канализации. По стояку опустили заглушку, которая блокирует водоотведение лишь в конкретной квартире. Слив воды не будет работать ни в туалете, ни в ванне, ни на кухне.
За мужчиной числится задолженность по коммуналке в 3900 рублей и пеня в 23 тысячи рублей.
«Если оплатит человек свой долг, то будет все возвращено. Будет обратно снята заглушка, и все вернем на свои места», — говорит первый заместитель директора УЖРЭП Октябрьского района Гродно Евгений Кичко.
Коммунальщики говорят, что на этого гродненца подали заявление в суд «о понуждении к отчуждению жилого помещения». Но если мужчина заплатит долг, до суда дело не дойдет.