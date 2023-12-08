закрыть
8 декабря 2023, пятница, 15:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гродно должникам по коммуналке отключают канализацию

  • 8.12.2023, 15:28
В Гродно должникам по коммуналке отключают канализацию

Придуман новый метод борьбы с должниками.

Новые методы борьбы с должниками за коммунальные услуги используют в Гродно, сообщает местный телеканал.

Гродненцу, который 32 месяца не оплачивал коммунальные услуги, заблокировали водоотведение канализации. По стояку опустили заглушку, которая блокирует водоотведение лишь в конкретной квартире. Слив воды не будет работать ни в туалете, ни в ванне, ни на кухне.

За мужчиной числится задолженность по коммуналке в 3900 рублей и пеня в 23 тысячи рублей.

«Если оплатит человек свой долг, то будет все возвращено. Будет обратно снята заглушка, и все вернем на свои места», — говорит первый заместитель директора УЖРЭП Октябрьского района Гродно Евгений Кичко.

Коммунальщики говорят, что на этого гродненца подали заявление в суд «о понуждении к отчуждению жилого помещения». Но если мужчина заплатит долг, до суда дело не дойдет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский