Налоговая решила взяться за корпоративы в минских ресторанах 3 8.12.2023, 16:54

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Они скрывают, кого именно будут проверять.

В декабре минские рестораны получат запрос от налоговой — рассказать о корпоративах и банкетах. Кого именно будут проверять, пока не говорят, отмечает «Онлайнер».

Известно, что кому-то совершат «холодный звонок» и налоговики попробуют заказать корпоратив, у кого-то проверят, как принимали деньги через кассу.

После проверки информации налоговая определит, с кем будет работать в 2024 году. «Победителю» предложат провести видеомониторинг во время новогодних праздников.

«С учетом того, что в уходящем году основной наш контингент состоял из предприятий фастфуда, в 2024 году акцент в контрольной работе в сфере общественного питания будет сделан на заведениях класса «люкс», — пишет телеграм-канал управления оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

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