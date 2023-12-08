В Минск начинает летать турецкая авиакомпания 8.12.2023, 17:11

Все рейсы из Турции будут выполняются из Антальи.

Как сообщает турецкая авиакомпания Southwind Airlines, с 15 декабря она начинает регулярные ежедневные рейсы по маршруту Стамбул — Минск — Стамбул. Обещают, что рейс Минск — Стамбул будет длиться 3 часа 10 минут.

Билеты на рейсы доступны на сайте авиакомпании и стоят от 5 тысяч турецких лир (172 доллара), в зависимости от сроков планируемого полета.

Southwind Airlines — молодая турецкая чартерная авиакомпания, которая была создана в 2022 году для полетов из Турции в Россию. У компании 14 самолетов Airbus и Boeing, она выполняет полеты в Россию, Израиль, Германию и Швейцарию.

Все рейсы из Турции выполняются из Антальи.

Много лет из Минска в Турцию летала авиакомпания Turkish Airlines. Но в феврале 2022 года она временно приостановила рейсы, и с тех пор не возобновила их.

«Белавиа» летает в Стамбул с июля 1996 года.

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