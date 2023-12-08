Сколько сейчас стоят земельные участки в Минском и Логойском районах? 8.12.2023, 17:27

Итоги аукциона по продаже земли под Минском.

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском и Логойском районах. Какие наделы предложили участникам аукциона сельские советы и как прошли торги по лотам, рассказывает realt.by.

Всего на аукцион было предложено 13 участков, из них 11 — в Минском районе и 2 — в Логойском районе. Отметим, что один участок в Минском районе (лот № 6) предназначен не для строительства жилого дома, а для ведения личного подсобного хозяйства. Он расположен на территории Сеницкого сельсовета в д. Урожайная на ул. Армейской, 10А. Его пожелали купить 2 человека. Победителю торгов он обошелся в 47 300 рублей, или 14 689 долларов. Организаторы аукциона отмечают, что за всю историю организации и проведения подобных аукционов это первый земельный участок в Минском районе с таким функциональным назначением.

По самой высокой начальной цене — за 80 000 рублей — был выставлен на аукцион участок в Боровлянском сельсовете в д. Малиновка на ул. Центральной, 71Б. Площадь земельного надела составляет 11,56 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества и газа. На лот подали 4 заявки. Он продан за 128 841 рубль, или 40 013 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

За 75 000 рублей предложил на аукцион участок № 2 в аг. Колодищи в квартале 7137 Колодищанский сельсовет. На него претендовали 5 человек. Земельный надел в 15 соток оснащен всеми коммуникациями — электричеством, газом и водопроводом. За него удалось выручить 354 000 рублей, или 109 938 долларов.

Щомыслицкий сельсовет в конце года выставил на торги 2 участка. Один из них № 25 расположен в д. Городище и насчитывает 15 соток. У собственника есть возможность подвести к дому электричество, газ и воду. При начальной цене 55 000 рублей лот продан единственному заявителю за 57 750 рублей, или 17 935 долларов.

Второй участок № 1 находится в д. Лецковщина. Он также насчитывает 15 соток. Есть возможность подведения к будущему объекту строительства электричества и воду. Лот был оценен в 60 000 рублей. Продать его не удалось.

Крупицкий сельсовет выставлял на аукцион 3 участка. На один из них подали одно заявление, на два — заявок не поступило.

Шершунский сельсовет также предложил на аукцион 3 участка. По всем лотам прошли торги. На них претендовали по 2 человека.

На лот № 12 — участок № 10 в д. Лобунщина Острошицкого сельсовета Логойского района подали 9 заявок. Земельный надел насчитывает 10 соток и оснащен электричеством и газом. Лот был оценен в 10 000 рублей, продан на аукционе за 64 000 рублей, или 19 876 долларов.

На лот № 13 — участок в д. Чуденичи на ул. Минской, 3 Г, Острошицкого сельсовета, Логойского района подали 4 заявки. Площадь земельного надела составляет 15,6 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества, газа и воды. При начальной цене 20 000 рублей участок продан за 60 000 рублей, или 18 633 доллара.

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».