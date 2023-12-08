В британской разведке объяснили, зачем Россия постоянно атакует остров Змеиный 1 8.12.2023, 17:31

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И рассказали о сбитии российского истребителя-бомбардировщика Су-24М.

С начала лета этого года Россия регулярно рискованные операции с участием экипажа на остров Змеиный, в британской разведке считают, что причиной регулярных атак является то, что остров стал «символом украинского сопротивления».

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в пятницу, 8 декабря.

Разведчики также предполагают, что страна-агрессор своими атаками хочет продемонстрировать свое влияние и контроль в Черном море.

В отчете также проанализировали сбитие российского истребителя-бомбардировщика Су-24М над северо-западной частью Черного моря в районе Змеиного.

В британской разведке подтвердили, что вероятнее всего, самолет был сбит украинской ракетой «земля-воздух» (ЗРК).

В результате уничтожения самолета, вероятно, погиб и его экипаж из двух человек, при этом расположение и условия операции сделали поисково-спасательную миссию «чрезвычайно сложной», считают разведчики.

По данным отчета, обе стороны все еще несут регулярные потери в боевой авиации.

В общем, как считает британская разведка, ПВО продолжает существенно ограничивать эффективность тактической авиации.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук во вторник, 5 декабря, сообщил, что Воздушные силы ВСУ в районе острова Змеиный уничтожили российский бомбардировщик Су-24М, который пытался атаковать юг Одесской области.

По его словам, сбитый российский Су-24М работал под прикрытием истребителя Су-30СМ, чтобы нанести ракетно-бомбовый удар.

Ранее, в июле этого года, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что войска РФ наносят удары с авиации по острову Змеиный для оказания давления на гражданское судоходство.

Остров Змеиный на западе Черного моря был освобожден летом прошлого года. 30 июня 2022-го после мощных ударов ВСУ российские оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона и оставили остров.