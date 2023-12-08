«Вот как бороться с такими водителями» 6 8.12.2023, 17:35

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В Минске автовладелец не смог забраться в свою машину.

На днях на весьма просторной парковке торгового центра Green City на улице Притыцкого в Минске произошла неприятная ситуация. Читатель «Онлайнера» приехал вместе с семьей, припарковался на свободном месте. А когда вернулся, не смог попасть на водительское место: оно было заблокировано другим автомобилем, ставшим не по разметке.

— Бессовестная парковка! Вот как бороться с такими водителями: не могу ни сам сесть в машину, ни сына посадить в автокресло. Обратился в ГАИ, — написал читатель. — Прождав 50 минут, супруга решила ехать с сыном домой на автобусе, так как ребенку нужно было собираться на тренировку. Да я и сам торопился на работу.

Водителя BMW он дожидался около часа.

— Пришла женщина, извинилась и отогнала машину. Во время моего с ней диалога, она сказала, что слева от ее авто стоял другой автомобиль, поэтому она так припарковалась, — рассказал собеседник.

Казалось бы, проблема решена. Но осадочек остался.

— Даже на фото видно, что рядом с BMW стояла машина в снегу. А снег в тот день не шел. И еще один автомобиль между BMW и этой машиной не поместился бы, — делится своими наблюдениями автор фото.

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