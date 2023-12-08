МОК допустил белорусов к Олимпийским играм в нейтральном статусе 5 8.12.2023, 18:02

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Однако чиновники в Париж не поедут.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение, что белорусы смогут выступать на Играх в Париже в 2024 года в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт МОК.

Речь об индивидуальных спортсменах, которые пройдут квалификацию в рамках существующего отбора. Спортсмены и персонал, которые «активно поддерживают войну», не будут допущены к участию в соревнованиях. Это касается и тех, у кого есть контракт с военными организациями или органами безопасности. На Игры в Париже не получат приглашение чиновники или члены правительств.

Также будет запрещен лукашенковский флаг, гимн. В целом, как видим, эти критерии, которые касаются и россиян, повторяют рекомендации МОК к международным федерациям от 28 марта 2023 года.

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