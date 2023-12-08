«Водительское сиденье сместилось в центр салона»6
- 8.12.2023, 19:05
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На трассе М6 под Гродно Audi намотало на столб.
Серьезная авария произошла днем 8 декабря на трассе М6 в Гродненском районе, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Па данным инспекторов, 21-летний водитель Audi двигался по трассе М6 Минск — Гродно со стороны столицы. Подъезжая к областному центу, он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль врезался в столб.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
Как сообщили в МЧС, после столкновения водитель легковушки оказался зажат в авто.
«Водитель Audi был сознании, но не мог двигаться. От удара водительское сиденье сместилось в центр салона. Извлечь пострадавшего через лобовое стекло было невозможно, поэтому работники МЧС аккуратно извлекли парня через заднее стекло», — рассказали спасатели.