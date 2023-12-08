«Водительское сиденье сместилось в центр салона» 6 8.12.2023, 19:05

2,466

На трассе М6 под Гродно Audi намотало на столб.

Серьезная авария произошла днем 8 декабря на трассе М6 в Гродненском районе, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Па данным инспекторов, 21-летний водитель Audi двигался по трассе М6 Минск — Гродно со стороны столицы. Подъезжая к областному центу, он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль врезался в столб.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Как сообщили в МЧС, после столкновения водитель легковушки оказался зажат в авто.

«Водитель Audi был сознании, но не мог двигаться. От удара водительское сиденье сместилось в центр салона. Извлечь пострадавшего через лобовое стекло было невозможно, поэтому работники МЧС аккуратно извлекли парня через заднее стекло», — рассказали спасатели.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».