Кандидат в премьеры Польши Туск представил состав своего правительства 8.12.2023, 19:23

Дональд Туск

Новый Кабинет министров может быть одобрен Сеймом в начале следующей недели.

Кандидат на должность премьер-министра Польши Дональд Туск сегодня, 8 декабря, официально представил состав своего правительства. Новый Кабинет министров может быть одобрен Сеймом в начале следующей недели.

Об этом сообщает PAP.

Польские парламентарии на заседании 11 декабря будут голосовать по вотуму доверия правительству Матеуша Моравецкого. В случае не поддержки представители оппозиции — «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» – выдвинут кандидатуру Туска на пост премьера.

Сегодня бывший президент Европейского совета, представляя кандидатов для сформированного им правительства, практически подтвердил ранее озвученную прессой информацию о том, кто получит министерские портфели.

В состав правительства Туска вошли:

Владислав Косиняк-Камыш — заместитель премьер-министра, министр национальной обороны;

Кшиштоф Гавковский — вице-премьер, министр цифровизации;

Адам Боднар — министр юстиции;

Радослав Сикорский — министр иностранных дел;

Адам Шлапка — министр по делам Европейского Союза;

Марцин Кервинский — министр внутренних дел и администрации;

Томаш Семоняк — координатор спецслужб;

Бартломей Сенкевич — министр культуры и национального наследия;

Анджей Доманьский — министр финансов;

Борис Будка — министр госимущества;

Славомир Нитрас — министр спорта и туризма;

Барбара Новака — министр образования;

Изабела Лещина — министр здравоохранения;

Дариуш Климча — министр инфраструктуры;

Кшиштоф Гетман — министр развития и технологий;

Чеслав Секерский — министр сельского хозяйства и развития села;

Паулина Хенниг-Клоска — министр климата и окружающей среды;

Катажина Пелчиньска-Наленч — министр финансов и региональной политики;

Агнешка Дземянович-Бонк — министр семьи и социальной политики;

Дариуш Вечорек — министр науки и высшего образования;

Мажена Окла-Древнович, министр-член кабинета министров, министр высшей политики;

Катажина Котула, министр-член кабинета министров, министр по вопросам равноправия;

Агнешка Бучиньска, министр-член кабинета министров, министр по делам гражданского общества;

Ян Грабец, министр-член кабинета министров, руководитель канцелярии премьер-министра;

Мацей Берек, секретарь кабинета министров, президент правительственного законодательного центра.

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