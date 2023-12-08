Кандидат в премьеры Польши Туск представил состав своего правительства
- 8.12.2023, 19:23
Новый Кабинет министров может быть одобрен Сеймом в начале следующей недели.
Кандидат на должность премьер-министра Польши Дональд Туск сегодня, 8 декабря, официально представил состав своего правительства. Новый Кабинет министров может быть одобрен Сеймом в начале следующей недели.
Об этом сообщает PAP.
Польские парламентарии на заседании 11 декабря будут голосовать по вотуму доверия правительству Матеуша Моравецкого. В случае не поддержки представители оппозиции — «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» – выдвинут кандидатуру Туска на пост премьера.
Сегодня бывший президент Европейского совета, представляя кандидатов для сформированного им правительства, практически подтвердил ранее озвученную прессой информацию о том, кто получит министерские портфели.
В состав правительства Туска вошли:
Владислав Косиняк-Камыш — заместитель премьер-министра, министр национальной обороны;
Кшиштоф Гавковский — вице-премьер, министр цифровизации;
Адам Боднар — министр юстиции;
Радослав Сикорский — министр иностранных дел;
Адам Шлапка — министр по делам Европейского Союза;
Марцин Кервинский — министр внутренних дел и администрации;
Томаш Семоняк — координатор спецслужб;
Бартломей Сенкевич — министр культуры и национального наследия;
Анджей Доманьский — министр финансов;
Борис Будка — министр госимущества;
Славомир Нитрас — министр спорта и туризма;
Барбара Новака — министр образования;
Изабела Лещина — министр здравоохранения;
Дариуш Климча — министр инфраструктуры;
Кшиштоф Гетман — министр развития и технологий;
Чеслав Секерский — министр сельского хозяйства и развития села;
Паулина Хенниг-Клоска — министр климата и окружающей среды;
Катажина Пелчиньска-Наленч — министр финансов и региональной политики;
Агнешка Дземянович-Бонк — министр семьи и социальной политики;
Дариуш Вечорек — министр науки и высшего образования;
Мажена Окла-Древнович, министр-член кабинета министров, министр высшей политики;
Катажина Котула, министр-член кабинета министров, министр по вопросам равноправия;
Агнешка Бучиньска, министр-член кабинета министров, министр по делам гражданского общества;
Ян Грабец, министр-член кабинета министров, руководитель канцелярии премьер-министра;
Мацей Берек, секретарь кабинета министров, президент правительственного законодательного центра.