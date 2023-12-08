Почему белорусы побежали в обменники за валютой? 3 8.12.2023, 19:30

В ноябре купили ее почти на 1 млрд долларов.

Белорусы стали активно скупать иностранную валюту. В ноябре купили ее почти на 1 млрд долларов. С чем это может быть связано — «Зеркало» спросило у читателей и экономистки.

«Высокие риски, чтобы жить по принципу “потребляй и зарабатывай”»

Евгений (все имена читателей изменены) использует доллары для накоплений и формирования подушки безопасности. Говорит, его работа и заработок позволяет кое-что откладывать.

— Держу в уме возможную эмиграцию и не собираюсь делать каких-либо серьезных вложений или покупок на территории Беларуси, — написал Евгений. — Почему доллар США? Тут я для себя обозначил два фактора. Первый — экономический. Российский и белорусский рубль не рассматриваю совсем из-за их высокой волатильности. Плюс политика стран серьезно ограничила их применение за пределами своих территорий.

К тому же, говорит Евгений, доллар сегодня можно обменять по реальному курсу почти в любой стране мира. Он признается, что не верит в крах доллара: «Слишком высокие риски для мира в целом».

— Второй фактор — политический. Беларусь на данный момент — это страна, на которую наложены одни из самых серьезных санкций. С учетом того, что страна является участником агрессии против Украины, можно смело говорить, что санкционное давление будет только увеличиваться, — продолжает мужчина. — Следующий момент — это потеря суверенитета. Фактическое руководство страны документально декларирует полноту власти. Но по факту уже утеряло два важнейших признака суверенитета субъекта. Во-первых, монополию на применение насилия, то есть не контролирует силовой блок. Второе — сбор налогов. Унификация налогообложения с Россией плюс возможность создания наднациональных налоговых органов.

— В угоду сохранения власти и, как следствие, тотального контроля над обществом нам не дают развиваться и становиться сильнее, — продолжает он. — Это высокие риски, чтобы жить по принципу «потребляй и зарабатывай». Необходимо откладывать, чтобы была подушка безопасности. Поэтому для меня на сегодня лучшее вложение — это доллары под матрас.

Виталий признается, что возможностей что-то отложить у его семьи не так много — доходы чаще всего практически совпадают с расходами. Но сбережения он обычно хранит в иностранной валюте.

— Теперь это уже просто привычка. Опыт показал, что рубли в любой момент можешь потерять — они обесцениваются моментально в случае каких-то кризисов. С долларами такого нет, — объясняет он.

По его словам, он даже не сильно следит за курсами, просто покупает валюту, когда есть такая возможность. А потом, если нужны дополнительные деньги, меняет ее обратно и тратит.

Так было и в этот раз. Говорит, все, что сберег, обменял на доллары. Но к новогодним праздникам, скорее всего, часть этих денег снова обменяют на рубли для крупных покупок.

Экономистка: Доходы растут, а курс доллара снижается

Население второй месяц подряд выступает чистым покупателем иностранной валюты. На такое поведение на валютном рынке могут влиять несколько факторов. Один из них, по словам старшей научной сотрудницы исследовательского центра BEROC Анастасии Лузгиной, это снижение курса доллара к белорусскому рублю.

— На фоне этого снижения белорусы, которые думали, покупать валюту или нет, могли решить улучить момент — и начали активно ее приобретать. Причем покупка увеличилась именно в безналичной форме — то есть это работа со счетами, когда можно быстро это сделать онлайн.

Второй фактор, который мог повлиять на рост спроса на иностранную валюту, это осеннее ускорение роста цен и ожидание дальнейшего увеличения инфляции, отмечает экономистка.

— Плюс, как мы видели, люди в ноябре стали меньше продавать иностранную валюту. Здесь могло сыграть роль снижение активности тех же россиян, которые приезжают в Беларусь за покупками. Вполне возможно, что ноябрь в этом плане был глухим сезоном, что также повлияло на сокращение продажи валюты.

Четвертый фактор, на который экспертка обращает внимание, это активный рост доходов населения. В частности, средняя зарплата в октябре в реальном выражении выросла почти на 16%. Значит, у людей в среднем появляется больше возможностей, чтобы откладывать. А иностранная валюта часто рассматривается как элемент сбережения.

В целом ситуация на валютном рынке отражает настроения и ожидания людей.

— Национальный банк в последние 5−7 лет активно взялся за дедолларизацию, пытается повлиять на настроения населения по поводу покупки валюты. Но, как мы видим, при малейшем изменении ситуации, при малейших рисках, в том числе инфляционных, население все равно обращается к покупке иностранной валюты как более надежного средства сбережения, — заключает аналитик.

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