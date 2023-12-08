Сальвадор запустил программу получения гражданства за биткоины 2 8.12.2023, 19:43

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Государство планирует зарабатывать на этой программе до $1 млрд в год.

Правительство Сальвадора и компания — эмитент крупнейшего стейблкоина Tether USD (USDT) запустили совместную программу под названием Adopting El Salvador Freedom Visa Program, по которой можно получить гражданство Сальвадора за инвестиции $1 млн в биткоинах (BTC) или USDT в экономику страны.

По условиям программы, ежегодно 1 тыс. человек могут принять участие в получении так называемой «золотой» визы Сальвадора, владельцы которой впоследствии могут претендовать на гражданство страны. Государство планирует зарабатывать на этой программе до $1 млрд в год, а все деньги пойдут на экономическое и культурное развитие, а также на социальные программы по повышению уровня жизни в стране.

В сентябре 2021 года Сальвадор объявил первую криптовалюту платежным средством и начал покупки биткоина. Несмотря на существенное снижение курса монеты, власти южноамериканской страны продолжали придерживаться своей стратегии. В середине ноября 2022 года президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что страна начнет покупать каждый день по одному биткоину.

Найиб Букеле давно делает ставку на биткоин и активно продвигает эту криптовалюту. Несмотря на то, что большая часть населения страны считает неудачным решение правительства о вложениях в криптовалюту, Сальвадор по решению Букеле постоянно докупает биткоины. На текущий момент страна владеет 3144 монетами биткоина, а их рыночная оценка составляет примерно $136 млн.

В начале декабря Найиб Букеле сообщил, что инвестиции Сальвадора в биткоин полностью окупились, а нереализованная прибыль составляет более $3 млн. По его словам, Сальвадор не планирует продавать цифровые активы и собирается придерживаться «долгосрочной стратегии».

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