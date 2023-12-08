Парламент Болгарии преодолел вето президента на БТР для Украины

Парламент Болгарии преодолел вето президента на БТР для Украины1
- 8.12.2023, 20:18
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Конституция Болгарии предоставляет главе государства ограниченное право вето.
Национальное собрание Болгарии 8 декабря проголосовало за преодоление вето президента Румена Радева относительно соглашения между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины о поставке Болгарией старых бронетранспортеров (БТР) Украине, ратифицированного парламентом в прошлом месяце.
Предложение преодолеть вето было принято 161 голосом «за», 55 депутатов проголосовали «против», передает «Укринформ».
Конституция Болгарии предоставляет главе государства ограниченное право вето, позволяя президенту возвращать законы в Национальное собрание для дальнейшего обсуждения. В свою очередь, парламент может отменить вето президента простым большинством голосов или принять вето и пересмотреть ветированные положения.
С момента вступления в должность в январе 2017 года Радев свободно использовал власть, отмечает издание, и это было его 34-е вето. Национальная ассамблея отменяла вето почти во всех случаях — кроме пяти.
Ранее премьер-министр Болгарии Николай Денков выразил уверенность, что большинство в парламенте отклонит вето, наложенное президентом страны Руменом Радевым на соглашение о поставках Украине 100 единиц бронетехники.
Как сообщалось, Народное собрание Болгарии на очередном заседании в среду, 22 ноября, ратифицировало соглашение между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины о предоставлении Украине бронетехники, соответствующего вооружения и запасных частей.