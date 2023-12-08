WSJ: Украина вынуждена перейти к обороне на фоне продвижения РФ 2 8.12.2023, 21:06

1,542

Россия потеряет много сил в попытках сломать украинскую оборону.

Украина вынуждена перейти к обороне на фоне продвижения РФ, поэтому следующее украинское контрнаступление может произойти только весной 2025 года, сообщает The Wall Street Journal.

В материале говорится, что Украина оказалась «в крайне сложной геополитической ситуации». В частности, для украинской стороны сложилось несколько негативных факторов — неудача летнего контрнаступления, вероятная остановка американской помощи из-за внутриполитических распрей в Конгрессе США, неспособность ЕС обеспечить совместными усилиями достаточную военную поддержку Украины и заметный переход российской экономики на военные рельсы.

«Увеличивая давление на Украину, Россия не демонстрирует никаких признаков отказа от своей первоначальной военной цели — захвата страны», — говорится в материале.

Журналисты также обращают внимание на недавнее заявление президент Украины Владимира Зеленского, в котором он анонсировал строительство оборонительных укреплений вдоль фронта. По мнению авторов публикации, это является свидетельством перехода войны в новую фазу. Если в начале полномасштабной войны ВСУ прибегли к тактике маневренной обороны, то сейчас снова возвращается тактика окопной войны, которая была на Донбассе после 2014 года.

Если Украина и ее союзники смогут преодолеть текущие трудности и продолжить обеспечивать войска, западные стратеги считают лучшим сценарием, что следующий год станет годом восстановления украинской армии. Другая надежда состоит в том, что Россия потеряет много сил в попытках сломать украинскую оборону. В конце концов это должно означать, что весной 2025 года Украина снова будет иметь потенциал для наступления — если переживет 2024 год, говорится в материале.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».