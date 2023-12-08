В Беларуси задержан бизнесмен, связанный с госстроительством 1 8.12.2023, 21:17

Изъяли 100 тысяч долларов.

Финансовая милиция выявила противоправную схему поставок металлоконструкций по завышенной стоимости и объемам, сообщили в Комитете госконтроля. Изъято более 100 тысяч долларов наличными, арестовано имущество на миллион рублей.

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску задержан директор «коммерческой компании, занимавшейся изготовлением и поставкой металлоконструкций на государственные объекты строительства».

По данным ДФР, мужчина «умышленно завысил стоимость поставленных металлоизделий и внес в документы заведомо ложные сведения о толщине и стоимости профилированного листа».

«В результате оплаченная за счет бюджетных средств стоимость изделий оказалась значительно завышена, а сумма причиненного ущерба составила более 70 тысяч рублей», — рассказали в госконтроле.

Кроме этого, бизнесмена подозревают в том, что он фиктивно сотрудничал с одним ИП и несколькими физлицами, чтобы выводить выручку в теневой оборот и не платить налоги. «В ходе следственных действий у него были обнаружены документы и банковские карточки подконтрольного индивидуального предпринимателя и физических лиц», — сообщили в КГК.

«Данная коммерческая организация с целью сэкономить и похитить из бюджета, купила лист 0,7 миллиметра, поставила его к себе на учет, а по проекту поставила лист — якобы это 0,8 миллиметра. Соответственно, на большом объеме они получили финансовый результат от такой махинации, который потом положили к себе в карман», — рассказал в эфире СТВ замначальника управления ДФР КГК по Минской области и Минску Дмитрий Дягилев.

«Машина ваша стоит под 100 тысяч долларов каждая, может, и больше. Это дорогостоящие свежие машины премиум-класса. В квартире найдены драгоценности, деньги на сумму, эквивалентную более 100 тысячам долларов. Жена у него не работает, у него доход 1,5 тысячи. Задаю вопрос: „За что вы все это приобрели?“ Он не может ответить», — добавил Дягилев.

В отношении директора возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. В ходе обысков у бизнесмена изъято наличными более 100 тысяч долларов, наложен арест на его имущество на сумму более миллиона рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».